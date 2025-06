Tennis, classifica Wta: Paolini torna in quarta posizione

Anche questa settimana sono due le azzurre tra le prime cento tenniste al mondo. Prima tra le italiane è sempre Jasmine Paolini che guadagna una posizione e si riprende la quarta posizione del ranking Wta eguagliando il "best": la 29enne di Bagni di Lucca ha 3 punti di vantaggio sulla cinese Zheng appena scavalcata. Fa due passi indietro Lucia Bronzetti, numero 61, mentre perde diciotto posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora n.122. Un paio gli spostamenti nella top ten del ranking. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la trentaseiesima settimana consecutiva (la 44esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, semifinalista a Berlino, vede salire a 3.741 punti il vantaggio sulla statunitense Coco Gauff, che ribadisce il "best ranking". Sul terzo gradino del podio c'è Jessica Pegula (primato personale confermato), staccata di 1.851 punti dalla connazionale.