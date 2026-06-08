Tennis: classifica Wta, Jasmine Paolini scende alla 14ma posizione

08 Giu 2026 - 10:59
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Nella classifica pubblicata stamane dalla WTA Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre ma perde una posizione: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita tre settimane fa dalla top ten dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, è ora in 14esima posizione. Alle sue spalle fa tre passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora n.41. Ne risale sei Lisa Pigato, numero 132, che precede Lucia Bronzetti (n.147). Sale la 18enne Tyra Caterina Grant, che guadagna altre ventisette posizioni, ed è ora al numero 157, suo "best ranking". Grazie al successo nel 60mila dollari di Saragoza, in Spagna, Jennifer Ruggeri diventa la "scalatrice" della settimana in casa Italia con cinquantaquattro posizioni guadagnate che la portano al numero 213. Qualche variazione nella top ten. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per l'ottantaseiesima settimana consecutiva: la 28enne di Minsk mantiene 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek. Dietro ci sono le statunitensi Jessica Pegula, quarta, ed Amanda Anisimova, sesta, entrambe un posto più su rispetto al ranking precedente. In sesta posizione risale la regina di Parigi e nuova campionessa Slam Mirra Andreeva: la 19enne russa, infatti, guadagna due posizioni. Scivola invece al settimo posto la terza statunitense in top ten, Coco Gauff. Alle sue spalle un posto in meno anche per l'ucraina Elina Svitolina, ottava, davanti alla canadese Victoria Mboko, nona, mentre la ceca Karolina Muchova, decima, chiude l'élite mondiale.

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