Tennis: boom lezioni private nel 2024, oltre il doppio delle richieste

"Il 2024 ha segnato un momento di grande entusiasmo per il tennis, - afferma Albert Clemente, founder di Letuelezioni.it - con un interesse crescente che ha visto sempre più persone avvicinarsi a questo sport. I successi di campioni come Jannik Sinner hanno ispirato nuovi appassionati, dimostrando come il tennis possa essere non solo un'attività fisica, ma anche una fonte di passione e crescita personale. Siamo orgogliosi di aver facilitato connessioni significative tra aspiranti atleti e istruttori, creando opportunità per coltivare talento e passione per il tennis."