Tennis, Bolelli-Vavassori ai quarti, out Errani-Paolini

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano per il secondo anno consecutivo ai quarti di finale del torneo di doppio degli Australian Open. Gli azzurri, teste di serie numero 3, hanno sconfitto in due set la coppia tutta spagnola formata da Martinez e Munar (6-3 7-6 (6) il punteggio in un'ora e 49 minuti), salvando un set point e portando a casa una vittoria meno scontata di quanto dica il punteggio. Munar è un singolarista in crescita e Martinez uno specialista del doppio, e soprattutto nel secondo se la sono davvero giocata punto a punto contro una delle coppie migliori al mondo come è quella formata dai due italiani. Escono di scena invece Jasmine Paolini e Sara Errani nel torneo di doppio femminile. Le azzurre sono state battute dalla coppia Andreeva/Shnaider con un doppio 7-5, e le russe si sono prese così la rivincita della sconfitta della finale olimpica di Parigi 2024.