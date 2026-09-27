Tennis, BJK Cup: la Repubblica Ceca trionfa in finale, Ucraina ko 2-0

La Repubblica Ceca fa sua la Billie Jean King Cup 2026: in finale ha superato per 2-0 l'Ucraina (che aveva eliminato l'Italia), arrivata per la prima volta all'ultimo atto. La Cechia, che ha assorbito anche risultati e successi della Cecoslovacchia, è la seconda nazione più titolata in Billie Jean King Cup, ora con 12 affermazioni, alle spalle solo degli Stati Uniti, che hanno conquistato 18 volte il titolo. Per le ragazze capitanata da Barbora Strycova era la 13/a finale di Billie Jean King Cup, la prima dal successo contro gli USA a Praga nel 2018.