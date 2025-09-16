Logo SportMediaset
Tennis, BJK Cup: Cina-Italia 0-1, Cocciaretto batte Yuan in rimonta

16 Set 2025 - 14:26
© Getty Images

© Getty Images

Una grande Elisabetta Cocciaretto batte in rimonta la cinese Yuan Yue e regala all'Italia il primo punto nella sfida di apertura delle finali di Billie Jean King Cup in casa delle padrone di casa della Cina. Una partita incredibile quella vinta dall'azzurra, numero 91 Wta, ai danni della cinese numero 102 del ranking, con il punteggio finale di 4-6, 7-5, 7-5 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco. Dopo aver perso il primo set, Cocciaretto ha rimontato da un pesante svantaggio sia nel secondo che nel terzo parziale regalando all'Italia un punto preziosissimo. Ora toccherà alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, numero 8 Wta, scendere in campo contro la cinese Wang Xinyu numero 34. 

Altri Sport ora per ora
16:37
Milano-Cortina: verifiche Cio su opere e organizzazione
15:34
La tennista spagnola Badosa: "Tendo a essere autodistruttiva"
15:33
Atletica Mondiali, Simonelli eliminato nelle semifinali dei 110 ostacoli per 3 millesimi
14:26
Tennis, BJK Cup: Cina-Italia 0-1, Cocciaretto batte Yuan in rimonta
14:16
Milano-Cortina: test in val di Fiemme con Fis Summer Festival