Tennis, BJK Cup: Cina-Italia 0-1, Cocciaretto batte Yuan in rimonta

Una grande Elisabetta Cocciaretto batte in rimonta la cinese Yuan Yue e regala all'Italia il primo punto nella sfida di apertura delle finali di Billie Jean King Cup in casa delle padrone di casa della Cina. Una partita incredibile quella vinta dall'azzurra, numero 91 Wta, ai danni della cinese numero 102 del ranking, con il punteggio finale di 4-6, 7-5, 7-5 dopo 2 ore e 54 minuti di gioco. Dopo aver perso il primo set, Cocciaretto ha rimontato da un pesante svantaggio sia nel secondo che nel terzo parziale regalando all'Italia un punto preziosissimo. Ora toccherà alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, numero 8 Wta, scendere in campo contro la cinese Wang Xinyu numero 34.