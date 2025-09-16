Mondiali di nuoto paralimpico, Federico Bicelli punta a tre medaglie

Federico Bicelli, nuotatore paralimpico bresciano, è pronto per i Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore. Dopo una estate concentrata sull'allenamento e sulle gare, conquistando due ori ed un argento agli Assoluti e la sua prima vittoria in acque libere, si presenta ai Mondiali post Olimpiade consapevole delle sue capacità e non si nasconde. "Voglio portarmi a casa 3 medaglie nelle mie discipline 100 stile, 400 stile e spero anche nei 100 dorso e nel 2 misto. E' stata una estate molto concentrata, mi sono solo allenato. Ho declinato tutti gli eventi che potevano distogliere la mia attenzione dall'allenamento e dalle gare ed i risultati si sono visti. Questo Mondiale dopo l'Olimpiade è molto importante. So che mi sono allenato bene".