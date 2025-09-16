Milano-Cortina: test in val di Fiemme con Fis Summer Festival

Da giovedì a domenica la trentina val di Fiemme ospita il Fis Summer Festival. Le gare di salto con gli sci, combinata nordica e skiroll si svolgeranno tra lo stadio del salto di Predazzo, che sarà anche sede delle competizioni di Milano-Cortina 2026, e nelle vie del centro di Ziano di Fiemme con la partecipazione di atleti da 33 Paesi. Saranno presenti anche Tina & Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi, che accoglieranno le scuole di ogni ordine e grado di Predazzo allo stadio del salto venerdì. Un vero e proprio test event con il benvenuto anche alla torcia olimpica e paralimpica vhe per l'occasione saranno esposte durante le gare allo stadio in località Stalimen. In apertura, giovedì, l'individual HS109 di salto con la campionessa mondiale Nika Prevc, le nipponiche Sara Takanashi e Nozomi Maruyama, ma anche la tedesca Katharina Schmid e l'austriaca Eva Pinkelnig oltre all'ex-combinatista di recente passata al salto speciale Gyda Westvold Hansen con i colori della Norvegia. Per le azzurre saranno Annika Sieff, Jessica Malsiner, Martina Ambrosi, Martina Zanitzer e Noelia Vuerich.