Tennis, Binaghi: "Vogliamo superare 400mila paganti agli Internazionali'

Binaghi poi conclude: "Abbiamo scoperto che il tennis all'aperto è lo sport con più alto valore sociale in Italia, ogni euro investito il tennis all'aperto ne rende 5,3. Per questo mi rivolgo a Sport e Salute che con molto merito sta facendo tanti playground nel paese, ma forse in questi sarebbe opportuno farci anche anche dei campi da tennis, padel e pickelball". Pronta la replica del n.1 di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, nell'apertura del suo discorso: "Accetto la sfida di Binaghi e ne terremo conto".