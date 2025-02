Tennis, Binaghi: "Sinner? Una ingiustizia che lo farà crescere ancora"

"Jannik mi ha avvisato dell'accordo con la Wada. Così come mi aveva detto del caso Clostebol. Ne avevamo discusso, in questi mesi. Obiettivo raggiunto". Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, parla al Corriere della Sera a proposito della decisione del tennista di patteggiare per il caso doping. £Ho avvertito sollievo, anche se rimane il senso di un'ingiustizia - ha aggiunto - già il calvario di sopportare questa situazione dall'anno scorso era una pena eccessiva per Jannik. Però così salva Roma, i tre Major, le Atp Finals e rimane in corsa per il Grande Slam. Pericolo scampato". "Tre mesi di stop sono compatibili con una serena gestione della stagione - aggiunge -. Non succede nulla di traumatico né di pregiudizievole al futuro, cioè. Anche il 2025 sarà un anno particolare. Pazienza: è il giusto handicap che il più forte di tutti concede al resto del mondo. Jannik regala tre Master 1000 ai suoi rivali...".