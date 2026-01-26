Tennis, Binaghi: "Sinner e Musetti fenomeni, Darderi ci darà soddisfazioni"

Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, durante una puntata de La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento. "Dobbiamo essere anche contenti perché dietro a questi due fenomeni abbiamo due grandi campioni - ha proseguito Binaghi - uno non è potuto partire perché è stato male, ed è Cobolli, e poi c'è Darderi. È forte - ed è un anno più giovane di Jannik - ha ancora tanto margine per crescere e diventare più forte. Ci sono legittime ambizioni per un futuro ancora migliore".