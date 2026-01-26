Tennis, Binaghi: "Sinner e Musetti fenomeni, Darderi ci darà soddisfazioni"

26 Gen 2026 - 17:32
© IPA

© IPA

"Questo Slam, quello di Melbourne, è storicamente il più indigesto per i nostri giocatori quindi, visti i risultati, direi che ci siamo: il tennis italiano c'è. E oltre alla conferma continua di Sinner, anche Musetti si merita ampiamente la classifica che ha raggiunto. Non è stata saltuaria la stagione straordinaria dello scorso anno e la presenza sul filo di lana alle Atp Finals. È un giocatore maturo che ora ha anche completato il suo staff con una persona di grande competenza senza snaturare il clima che lo circondava".

Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana tennis e padel, Angelo Binaghi, durante una puntata de La Politica nel Pallone su Rai Gr Parlamento. "Dobbiamo essere anche contenti perché dietro a questi due fenomeni abbiamo due grandi campioni - ha proseguito Binaghi - uno non è potuto partire perché è stato male, ed è Cobolli, e poi c'è Darderi. È forte - ed è un anno più giovane di Jannik - ha ancora tanto margine per crescere e diventare più forte. Ci sono legittime ambizioni per un futuro ancora migliore".

E su Darderi aggiunge: "Adesso serve molto meglio, anche frutto del fatto che gioca sempre in doppio e, quando sei un terraiolo come lui, è un toccasana per migliorare servizio, volée e rapidità. Potrà diventare molto più forte. Non era abituato a giocare match così importanti ma la determinazione è quella giusta, vincente. Anche lui ci darà soddisfazioni grandi in futuro".

