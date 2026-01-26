Rugby, Nazionale: convocati Garbisi e Zilocchi per il raduno di Verona
Primo giorno di lavoro a Verona per la Nazionale Italiana Maschile che ha iniziato ufficialmente la marcia di avvicinamento verso il Guinness Sei Nazioni. Gli Azzurri esordiranno nell'edizione 2026 del torneo sabato 7 febbraio alle 15.10 contro la Scozia allo Stadio Olimpico di Roma.
Gruppo quasi al completo a Verona: assenti Gonzalo Quesada e Michele Lamaro - entrambi impegnati nel lancio internazionale del Guinness Sei Nazioni a Edimburgo - e Nacho Brex che raggiungerà in serata la squadra. Non saranno presenti in raduno Martin Page-Relo e Marco Riccioni: il mediano di mischia di Bordeaux ha riportato un trauma costale durante l'attività con il proprio club, mentre il pilone destro azzurro ha riportato un infortunio muscolare nel riscaldamento pre-partita dell'ultimo match giocato dai Saracens. Entrambi i giocatori non saranno disponibili per il raduno di Verona e le loro condizioni saranno monitorate dallo staff medico della Nazionale verso i prossimi impegni nel Guinness Sei Nazioni.
Convocati per il raduno di Verona Alessandro Garbisi e Giosuè Zilocchi. Entrambi gli atleti, a partire dalla mattinata odierna, si alleneranno insieme al gruppo.