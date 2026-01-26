Sci: le atlete italiane a Crans Montana venerdì e sabato con il lutto al braccio
Il dolore per le vittime della tragedia di Crans Montana non si ferma. Nel fine settimana nella località svizzera sono in programma le gare della coppa del mondo di sci femminile e le azzurre - secondo quanto riferito dall'Ansa - gareggeranno con il lutto al braccio. Previste dagli organizzatori anche altre iniziative in ricordo delle vittime di Capodanno, tra le quali l'assenza degli sponsor in pista e l'annullamento di eventi collaterali. Il doppio appuntamento a Crans Montana - ultime gare prima di Milano Cortina - prevede una discesa venerdì 30 gennaio e un Super-G sabato.