Sci: le atlete italiane a Crans Montana venerdì e sabato con il lutto al braccio

26 Gen 2026 - 18:32
Il dolore per le vittime della tragedia di Crans Montana non si ferma. Nel fine settimana nella località svizzera sono in programma le gare della coppa del mondo di sci femminile e le azzurre - secondo quanto riferito dall'Ansa - gareggeranno con il lutto al braccio. Previste dagli organizzatori anche altre iniziative in ricordo delle vittime di Capodanno, tra le quali l'assenza degli sponsor in pista e l'annullamento di eventi collaterali. Il doppio appuntamento a Crans Montana - ultime gare prima di Milano Cortina - prevede una discesa venerdì 30 gennaio e un Super-G sabato.

