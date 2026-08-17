Iapichino: "Dedico la vittoria anche alla mia Firenze, un oro che mancava all'Italia"

E dietro ogni suo successo c'è anche papà Gianni Iapichino: "Non è facile allenare una figlia. Non è facile allenarmi perché ho il mio carattere e ho il mio modo di essere atleta che non è proprio facilissimo, però devo dire che sono molto orgogliosa del nostro lavoro del nostro duo". E ieri sera a Birmingham il primo abbraccio dopo aver vinto la medaglia d'oro è stato proprio con il 'babbo' Gianni Iapichino: "Gli ho subito detto che è stata molto brava che ero fiero di lei. Poi stamattina gli ho fatto certo te ripetendola e rivedendola indietro potevi dopo il primo salto metterti seduta e aspettare e andar via (ride, ndr). Il mio lavoro? Il babbo fa tanto lavoro e però vabbè è un piacere allenare Larissa perché poi è chiaro che ti ripaga con soddisfazioni immense e queste è una di quelle". (ANSA).