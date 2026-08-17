Nuoto, Curtis: "Paragone con Pellegrini pesante ma fa onore"

"Sono state emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati, ho portato a casa quello che volevo". Sono le prime parole della campionessa Sara Curtis, atterrata questa sera a Milano di rientro dagli europei di Parigi dove ha conquistato l'oro nei 50 metri dorso con tanto di record del mondo. "È stata l'impresa più bella quel record, era tanto voluto e sono contenta sia arrivato adesso". A chi le chiedeva un commento sui paragoni con 'La Divina' Federica Pellegrini, Curtis ha risposto sorridendo: "È un paragone pesante, lei è l'atleta di questo sport, io spero di riuscire a fare la mia strada, ma è un accostamento che fa onore". Infine un commento sul messaggio ricevuto da Jannik Sinner: "Mi ha scritto 'grande e complimenti', sono molto contenta".