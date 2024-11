TENNIS, BINAGHI: "ERAVAMO GLI ULTIMI, OGGI SIAMO I PIÙ FORTI AL MONDO"

"Nel tennis eravamo gli ultimi, oggi siamo i più forti al mondo. Dato che il tennis è uno degli sport più popolari al mondo, credo sia una bellissima notizia per il nostro Paese" Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel commenta così a caldo a SuperTennis il trionfo in Coppa Davis, che arriva a pochi giorni dal successo in Billie Jean King Cup: un'accoppiata mai riuscita prima all'Italia e completata in passato solo da altre quattro nazioni.