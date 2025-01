Tennis, Billie Jean King Cup: finali a Shenzhen dal 2025 al 2027

Dopo un evento da record nel 2024, la Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals sarà ospitata a Shenzhen, in Cina, dal 2025 al 2027. Questa scelta rappresenta una pietra miliare nella storia dell'evento, che riflette il suo impegno a creare la piattaforma più brillante, audace e unificante per il tennis femminile a livello globale. Con le sue strutture all'avanguardia, la sua cultura tennistica in continua crescita e la crescente domanda di sport femminili, la Cina offre un ambiente eccellente per creare momenti indimenticabili e mostrare la grandezza delle migliori tenniste del mondo in un'atmosfera stimolante ed elettrizzante. "L'annuncio delle finali della Billie Jean King Cup a Shenzhen dimostra il nostro impegno a portare la passione e l'emozione del tennis a squadre nazione contro nazione nei mercati di tutto il mondo. Shenzhen incarna lo spirito di crescita e innovazione che è alla base della Billie Jean King Cup, e prtmette di espandere la portata del tennis e sostenere il potere degli sport femminili", ha sottolineato Billie Jean King.