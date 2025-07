Tennis: Bancomat Open; vince la croata Marcinko

Petra Marcinko è la nuova campionessa dell'ATV Bancomat Tennis Open. Davanti al tutto esaurito del Circolo Antico Tiro a Volo, la tennista croata ha conquistato la finale contro Oksana Selekhmeteva, vincitrice della scorsa edizione, con un netto 6-3 4-6 6-3. La 19enne ex numero 1 del mondo junior, aveva mostrato segnali incoraggianti già dal match d'esordio. Dopo due stagioni condizionate da problemi alla caviglia, Marcinko sta ritrovando continuità, e con questo titolo celebra il suo nuovo best ranking: numero 131 Wta. Niente bis per Selekhmeteva, che si ferma a un passo dal traguardo. Ma la russa ha onorato il torneo fino in fondo, giocando da vera campionessa uscente nonostante il livello più alto della competizione rispetto all'anno passato.