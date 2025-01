Tennis, Australian Open: Errani-Paolini eliminate al secondo turnodel doppio

Si chiude al secondo turno l'Australian Open di Sara Errani e Jasmine Paolini battute da Mirra Andreeva e Diana Shnaider 7-5 7-5 - replica della finale olimpica vinta dalle azzurre a Parigi - in un'ora e 36 minuti. Una sconfitta amara per le azzurre che hanno perso due set in fotocopia, entrambi subendo break nel dodicesimo gioco. Finisce anche il percorso in doppio di Lucia Bronzetti in coppia con Anhelina Kalinina. L'azzurra e l'ucraina sono state sconfitte 6-0 7-6(5) dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla tedesca Laura Siegemund.