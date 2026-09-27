Tennis, Atp Tokyo: Sonego in gara nelle qualificazioni

27 Set 2026 - 14:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Lorenzo Sonego è l'unico italiano nel tabellone di qualificazione del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, l'ATP 500 in programma all'Ariake Colosseum di Tokyo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Il percorso del torinese (86 Atp) nel più antico torneo Atp attualmente in calendario in Asia, la cui storia è iniziata nel 1972, affronterà il polacco Kamil Majchrzak (73) per la prima volta in carriera. Il vincitore se la vedrà contro lo statunitense Martin Damm (106) o il francese Arthur Fils, oggi numero 11, che non si è iscritto in tempo e, non avendo ricevuto una wild card, è costretto a cercare l'accesso in main draw attraverso le qualificazioni.

Ultimi video

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

03:31
Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

Redbull Cliff Diving: il tuffo di Davide Baraldi

03:22
Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

Redbull Cliff Diving: secondo gradino del podio per la Pennisi

03:10
Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

Redbull Cliff Diving: terzo posto per Lisa Faulkner

02:40
Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

Redbull Cliff Diving: Molly Carlson vince la tappa di Polignano

02:01
Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

Redbull Cliff Diving: Elisa Cosetti incanta Polignano

00:32
fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

01:02
Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

Red Bull Cliff Diving World Series: i segreti della tappa italiana svelati dai protagonisti

02:05
Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

01:43
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio: "Essere amici non significa essere complici"

01:19
Euroflop Italvolley

Euroflop Italvolley

00:17
MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI BALLA CON JENINFER LOPEZ MCH

Musetti e Jennifer Lopez incantano la Milano Fashion Week

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Red Bull Diving

Red Bull Cliff Diving a Polignano in diretta su Canale 20

fcred

Il tuffo può attendere, la partita a FC 27 no

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:51
Tennis, BJK Cup: la Repubblica Ceca trionfa in finale, Ucraina ko 2-0
14:46
Tennis, Atp Tokyo: Sonego in gara nelle qualificazioni
13:38
Tennis, Atp Chengdu: Davidovich Fokina in semifinale
13:17
Tennis, Federer: "Sinner il più forte, Alcaraz geniale. Quel consiglio a Zverev..."
13:13
Automobilismo, Mondiale Wec: Ferrari solo decima alla 6 Ore del Fuji