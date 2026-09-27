Tennis, Atp Tokyo: Sonego in gara nelle qualificazioni

Lorenzo Sonego è l'unico italiano nel tabellone di qualificazione del Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships, l'ATP 500 in programma all'Ariake Colosseum di Tokyo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Il percorso del torinese (86 Atp) nel più antico torneo Atp attualmente in calendario in Asia, la cui storia è iniziata nel 1972, affronterà il polacco Kamil Majchrzak (73) per la prima volta in carriera. Il vincitore se la vedrà contro lo statunitense Martin Damm (106) o il francese Arthur Fils, oggi numero 11, che non si è iscritto in tempo e, non avendo ricevuto una wild card, è costretto a cercare l'accesso in main draw attraverso le qualificazioni.