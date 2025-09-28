Tennis, Atp Shanghai: Zeppieri e Napolitano in gara nelle qualificazioni

Giulio Zeppieri e Stefano Napolitano sono gli unici due italiani nel tabellone di qualificazioni del Rolex Shanghai Masters, l'unico Masters 1000 in Cina, in programma dal primo al 12 ottobre al Qi Zhong Tennis Center (duro - montepremi 9,193,538 di dollari). Zeppieri ha vinto a Shanghai tre settimane fa il suo terzo titolo Challenger in carriera. Numero 163 del mondo, il mancino di Latina affronterà al primo turno Dalibor Svrcina (91 ATP), terza testa di serie del tabellone. Svrcina è arrivato ai quarti nell'ATP 250 di Hangzhou dopo aver sconfitto proprio Zeppieri nel turno decisivo delle qualificazioni. Il 23enne laziale lo aveva battuto nel primo confronto diretto, nelle qualificazioni a Montpellier nel 2024, sul duro indoor. Chi vince affronterà, nel match per un posto in main draw, il cinese Hanyi Liu (1135) o il giapponese Yosuke Watanuki (147). Napolitano (520), che si è iscritto grazie al ranking protetto, sfiderà invece la seconda testa di serie del tabellone di qualificazioni, l'australiano Rinky Hijikata (112), per la prima volta in carriera. Chi vince se la vedrà nel turno decisivo con il giapponese James Trotter (212) o lo statunitense Tristan Boyer (120).