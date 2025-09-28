Mondiali di volley, Buonfiglio: "Vittoria leggendaria"

"Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l'oro iridato della Nazionale maschile di pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del ct Velasco - il commento del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio alla vittoria dell'Italvolley maschila ai mondiali -. Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno". "Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell'eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale - ha aggiunto -. Un grande abbraccio a Giuseppe Manfredi, che è riuscito a salvaguardare un patrimonio azzurro che sta facendo la storia. Siamo fieri di voi!".