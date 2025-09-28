Logo SportMediaset
Italvolley, Bottolo: "Vittoria miracolosa"

28 Set 2025 - 15:50

"Oggi si vedeva che avevamo un'energia in più, veniva da casa e veniva da Daniele (Lavia, infortunato, ndr). E' stato un torneo incredibile da parte nostra, è qualcosa che ha del miracoloso. Non so da doveva abbiamo tirato fuori quest'energia, chi si aspettava il back to back". Lo ha detto Mattia Bottolo ai microfoni Rai Sport dopo il trionfo dell'Italvolley al Mondiale maschile grazie al successo in finale contro la Bulgaria. "E' stata un'estate di sacrifici ripagati, abbiamo chiuso con qualcosa di indimenticabile", ha aggiunto.

