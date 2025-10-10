Tennis: Atp Shanghai, Rinderknech batte Auger-Aliassime e va in semifinale

Arthur Rinderknech supera Felix Auger-Aliassime e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il francese, numero 54 del ranking Atp, ha trionfato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di partita. La sconfitta odierna complica la rincorsa del canadese - numero 13 al mondo - alle Atp Finals di Torino nel testa a testa con Lorenzo Musetti, uscito di scena agli ottavi a Shanghai proprio contro Auger-Aliassime.