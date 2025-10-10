Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Atp Shanghai, Rinderknech batte Auger-Aliassime e va in semifinale

10 Ott 2025 - 16:02
© Getty Images

© Getty Images

Arthur Rinderknech supera Felix Auger-Aliassime e si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Shanghai, in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il francese, numero 54 del ranking Atp, ha trionfato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e mezza di partita. La sconfitta odierna complica la rincorsa del canadese - numero 13 al mondo - alle Atp Finals di Torino nel testa a testa con Lorenzo Musetti, uscito di scena agli ottavi a Shanghai proprio contro Auger-Aliassime. 

Ultimi video

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:15
DOCH VARNIER 10/10 DICH

Varnier: "Questi Giochi mostreranno la parte bella dell'Italia"

01:06
DICH ONE TO ONE KOSTNER 10/10 DICH

Carolina Kostner: "Olimpiadi in casa occasione unica"

00:58
DICH MALAGO 10/10 DICH

Malagò: "I lavori sono in linea con i piani"

01:02
DICH CURATOLI 10/10 DICH

Scherma, Curatoli: "Essere capitano è una grande responsabilità"

01:16
DICH SAMELE 10/10 DICH

Samele: "Per Los Angeles? Vedremo, sono in pausa…"

01:07
DICH GARBIN TENNIS 10/10 DICH

Garbin: "Sono fortunata, ho a disposizione ragazze straordinarie"

02:15
ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:02
Tennis: Atp Shanghai, Rinderknech batte Auger-Aliassime e va in semifinale
15:37
Basket: la Dinamo a Cremona in cerca della prima vittoria
15:00
Tennis: Sabalenka in semifinale a Wuhan, affronterà Pegula
14:46
Giro d'Italia, Cairo: "Impatto di 700 milioni di euro"
13:16
Milano-Cortina: la Lombardia potenzia i trasporti