Si ferma alla semifinale la corsa all'Atp 500 di Rotterdam per Mattia Bellucci. Il tennista azzurro, rivelazione del torneo olandese dopo aver battuto Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, ha perso con l'australiano Alex De Minaur in due set (6-1, 6-2) in un match durato 67 minuti in tutto. Ora De Minaur aspetta il suo avversario per la finale di domani dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz.