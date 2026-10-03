Tennis, Atp Pechino: Zverev ai quarti trova Djokovic

Alexander Zverev si qualifica per i quarti di finale del China Open (ATP 500 sul cemento outdoor di Pechino). Il tedesco numero 2 al mondo e n.1 del seeding ha dominato il giovane classe 2005 Shang Juncheng - in difficoltà dal punto di vista fisico - col punteggio finale di 6-0, 6-3. Zverev giocherà il suo sesto quarto di finale a Pechino, ma se la vedrà contro chi per sei volte l'ha invece vinto, il torneo. Novak Djokovic ha vinto anche tutte le sue 30 partite giocate nello stesso impianto, ma Zverev sembra pronto a tutto per guastargli la festa: "Non vedo l'ora di sfidarlo e spero di vincere: sono qui per questo e sono fiducioso, anche se lui adora giocare qui".