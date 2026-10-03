Basket, colpo della Bc Roma, preso l'ex Nba Kelly Olynyk

03 Ott 2026 - 15:57
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La BC Roma "è lieta di annunciare l'arrivo di Kelly Olynyk, giocatore di grande esperienza internazionale, con oltre 800 presenze in NBA e una medaglia di bronzo conquistata con la nazionale canadese ai Mondiali del 2023. Olynyk, che vestirà la maglia numero 22, sta completando le formalità relative alla procedura per il rilascio del visto d'ingresso in Italia e raggiungerà la Capitale nei prossimi giorni".

Alessandro Magro, Head Coach di BC Roma, ha dichiarato: "Siamo felici del nuovo acquisto e ringraziamo il Club per aver portato a termine la trattativa. È un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: ha un curriculum di tutto rispetto e tantissime stagioni in NBA e può portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra. È un giocatore che capisce la pallacanestro, sa aprire il campo per tirare da tre punti, sa passare la palla e ho fiducia che possa inserirsi velocemente nei nostri sistemi per darci una mano fin dall'inizio".

Olynyk ha commentato: "Sono molto felice di questa opportunità e di entrare a far parte del progetto BC Roma. Non vedo l'ora di arrivare a Roma, conoscere i miei nuovi compagni e iniziare a lavorare insieme alla squadra. Sono entusiasta di questa nuova esperienza". 

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kelly olynyk

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