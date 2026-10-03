Basket, colpo della Bc Roma, preso l'ex Nba Kelly Olynyk

Alessandro Magro, Head Coach di BC Roma, ha dichiarato: "Siamo felici del nuovo acquisto e ringraziamo il Club per aver portato a termine la trattativa. È un giocatore che non ha bisogno di presentazioni: ha un curriculum di tutto rispetto e tantissime stagioni in NBA e può portare la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra. È un giocatore che capisce la pallacanestro, sa aprire il campo per tirare da tre punti, sa passare la palla e ho fiducia che possa inserirsi velocemente nei nostri sistemi per darci una mano fin dall'inizio".