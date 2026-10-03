Sci, Goggia rivela: "Ho preso due virus in Argentina, non riuscivo a fare le scale. Ora serve tempo"

Un problema che ha compromesso l'inizio della sua stagione agonistica: "Ho avuto una debolezza di gambe, come se non fosse coordinata, dei tremori. Non riuscivo a fare le scale, avevo un senso di affaticamento e spossatezza non normali. Mi sono accorta che c'era qualcosa che non andava camminando, già a luglio non mi ero sentita bene, avevo avuto un po' un tracollo a livello di energia ma pensavo fosse il caldo di questa estate estremamente anomala unita ai sovraccarichi", ha aggiunto la campionessa bergamasca, "ma non era così, poi sono tornata in Italia, ho fatto due settimana avanti e indietro dall'ospedale, e mi hanno riscontrato, ricostruendo tutto dai valori del sangue, che prima sono stata punta da una zanzara infetta e ho preso il virus della Chikungunya, e sulla coda di quel virus ho preso anche questo Parvovirus B19, che è un virus veramente poco comune tra gli adulti, perché solitamente lo fanno solo i bambini piccoli, però dà tutti i sintomi neurologici e questi forti dolori articolari, senso di spossatezza", ha quindi rivelato Goggia.