Tennis, Atp Pechino: Errani e Paolini volano ai quarti nel doppio

Continua l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel 'China Open', penultimo Wta 1000 della stagione, in corso sul cemento di Pechino e dotato di un montepremi da 9.415.725 dollari. Le due azzurre si sono assicurate l'accesso ai quarti di finale del torneo, battendo al secondo turno per 7-5 6-1, in un'ora e un quarto di partita, la britannica Katie Boulter e l'ucraina Yuliia Starodubtseva. Ai quarti Errani e Paolini se la vedranno con la coppia formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani.