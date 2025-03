Buona la prima per Luciano Darderi al "Miami Open", secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. L'italo-argentino, numero 61 Atp, ha battuto al primo turno lo spagnolo Pedro Martinez (40) per 6-4, 6-1.