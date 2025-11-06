Logo SportMediaset

Tennis, Atp Metz: Sonego in semifinale, battuto Altmaier in due set

06 Nov 2025 - 19:05
© Getty Images

© Getty Images

Continua l'ottimo momento sul cemento indoor di Lorenzo Sonego. L'azzurro, n.42 al mondo, si è guadagnato la semifinale al Moselle Open (Atp 250 - montepremi € 596.035) di Metz, battendo Daniel Altmaier (numero 46 del ranking) per 6-4 7-6(6). Già campione nell'edizione 2022 del torneo, il torinese ha vinto la 13ª partita sulle 17 giocate a Metz, e la terza in quest'edizione dopo le vittorie in rimonta su Jan Choinski (n.126) e Flavio Cobolli (n.22 e n.4 del seeding). Nella partita odierna, ha cancellato sei set point al suo avversario sul 5-6 del secondo parziale, recuperando uno svantaggio 2-4 nel tie-break. Reduce dagli ottavi di finale raggiunti nel Masters 1000 di Parigi, Sonego giocherà dunque la semifinale - la prima del suo 2025 - contro Cameron Norrie (n.27 e n.7 del tabellone). I due si sono già affrontati tre volte, con due successi per il 30enne britannico, che ha avuto la meglio anche nell'ultimo precedente, giocatosi ad inizio stagione agli ottavi dell'ATP 250 di Hong Kong. Considerando anche il successo del 2024 ad Indian Wells, l'ex n.8 al mondo è avanti 2-0 nelle sfide sul cemento.

