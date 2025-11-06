Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atp Finals, Gaudenzi: "Saranno grandissimo finale di stagione"

06 Nov 2025 - 18:21

"Si sta chiudendo un ciclo e vogliamo ringraziare gli sponsor, Nitto, Intesa Sanpaolo, ma anche la Regione, la Città, soprattutto la Fitp, che è stata una grandissima partner dell'Atp per organizzare questo successo e con la quale vogliamo continuare questo percorso". A dirlo, nella conferenza stampa delle Nitto Atp Finals, il presidente di Atp Andrea Gaudenzi. "Ma voglio anche ringraziare gli abitanti di Torino, la città - aggiunge -, perché molte persone che vengono a questo evento mi dicono che rispetto a Londra e altrettante location dove siamo stati, quando cammini nel centro di Torino senti l'evento, respiri l'evento tutta la settimana e questa è una cosa stupenda, una cosa veramente unica che ho visto raramente in altre città del mondo quando c'è un evento tennistico. La posta in gioco è enorme, perché si gioca per il numero 1, ed è un grandissimo finale di stagione".

Ultimi video

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

I più visti di Altri Sport

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:22
Federica Pellegrini: "Olimpiadi in casa incredibili ma più tensione"
19:05
Tennis, Atp Metz: Sonego in semifinale, battuto Altmaier in due set
18:46
Wta Finals: Sabalenka batte Gauff e va in semifinale
18:21
Atp Finals, Gaudenzi: "Saranno grandissimo finale di stagione"
17:20
Atp Finals, Binaghi: "Già venduti oltre 198mila biglietti"