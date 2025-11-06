Atp Finals, Gaudenzi: "Saranno grandissimo finale di stagione"

"Si sta chiudendo un ciclo e vogliamo ringraziare gli sponsor, Nitto, Intesa Sanpaolo, ma anche la Regione, la Città, soprattutto la Fitp, che è stata una grandissima partner dell'Atp per organizzare questo successo e con la quale vogliamo continuare questo percorso". A dirlo, nella conferenza stampa delle Nitto Atp Finals, il presidente di Atp Andrea Gaudenzi. "Ma voglio anche ringraziare gli abitanti di Torino, la città - aggiunge -, perché molte persone che vengono a questo evento mi dicono che rispetto a Londra e altrettante location dove siamo stati, quando cammini nel centro di Torino senti l'evento, respiri l'evento tutta la settimana e questa è una cosa stupenda, una cosa veramente unica che ho visto raramente in altre città del mondo quando c'è un evento tennistico. La posta in gioco è enorme, perché si gioca per il numero 1, ed è un grandissimo finale di stagione".