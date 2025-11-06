Milano-Cortina 2026: le Fiamme Oro al fianco delle fiamma olimpica

Le atlete e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nel loro percorso di formazione da “Flame Angels”, hanno studiato con prove teoriche e pratiche i dispositivi di sicurezza utili ad accompagnare i tedofori che porteranno “Essential”, la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 realizzata da Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Sono stati scelti lo studio Carlo Ratti e Associati per il design e Cavagna Group per l’ingegnerizzazione e la produzione della torcia e dei suoi componenti.