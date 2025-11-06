Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina 2026: le Fiamme Oro al fianco delle fiamma olimpica

06 Nov 2025 - 20:23
© Getty Images

© Getty Images

Saranno le atlete e gli atleti delle Fiamme Oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato, a garantire la sicurezza della Fiamma Olimpica e dei tedofori nel viaggio che attraverserà le 110 province italiane dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026. I portacolori cremisi saranno “Flame Angels” anche in occasione del Viaggio della Fiamma Paralimpica, che partirà il 24 febbraio per terminare il suo percorso il 6 marzo a Verona.  

La collaborazione tra Fondazione Milano Cortina 2026 e il Ministero dell’Interno darà origine all'incrocio di alcune belle storie di sport. Sono infatti diversi gli agenti delle Fiamme Oro coinvolti che hanno preso parte ad almeno un’edizione dei Giochi. Tra questi Giorgia Villa, argento a Parigi 2024 nella ginnastica artistica, e la nuotatrice Giulia Gabrielleschi. Altri, come gli ex sciatori Vivien Insam e Federico Liberatore, vivranno il sogno Olimpico, dopo averlo inseguito nella veste di atleti, nei giorni in cui saranno al fianco della Fiamma che verrà accesa ad Olimpia in Grecia il prossimo 26 novembre.  

Le atlete e gli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nel loro percorso di formazione da “Flame Angels”, hanno studiato con prove teoriche e pratiche i dispositivi di sicurezza utili ad accompagnare i tedofori che porteranno “Essential”, la Torcia Olimpica di Milano Cortina 2026 realizzata da Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, in collaborazione con Versalis (Eni), Official Supporter dei Giochi. Sono stati scelti lo studio Carlo Ratti e Associati per il design e Cavagna Group per l’ingegnerizzazione e la produzione della torcia e dei suoi componenti.  

Ultimi video

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

01:06
DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

01:30
MCH PRESENTAZIONE CERIMONIA CHIUSURA MILANO-CORTINA MCH

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

I più visti di Altri Sport

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:23
Milano-Cortina 2026: le Fiamme Oro al fianco delle fiamma olimpica
19:22
Federica Pellegrini: "Olimpiadi in casa incredibili ma più tensione"
19:05
Tennis, Atp Metz: Sonego in semifinale, battuto Altmaier in due set
18:46
Wta Finals: Sabalenka batte Gauff e va in semifinale
18:21
Atp Finals, Gaudenzi: "Saranno grandissimo finale di stagione"