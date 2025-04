Lorenzo Sonego non ce l'ha fatta a raggiungere i quarti di finale del torneo "Grand Prix Hassan II" (montepremi 596.035 euro), Atp 250 in corso sui campi in terra rossa di Marrakech. Il torinese è stato sconfitto per 6-2 5-7 6-4 dal ceco Vit Kopriva, che ora nei quarti affronterà Luciano Darderi.