Ciclismo, Giro Catalunya: Vingegaard vince 6/a tappa e ipoteca la vittoria finale

28 Mar 2026 - 18:04

Altra prova di forza di Jonas Vingegaard sulle strade della Volta a Catalunya. Il capitano della Visma Lease a Bike si è imposto nella sesta tappa, 158 km con partenza da Berga e arrivo a Queralt, precedendo di dieci secondi il francese Lenny Martinez (Bahrain Victorious) e il tedesco Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe). La corsa è stata animata da una fuga comprendende Giulio Ciccone (Lidl Trek), ultimo ad arrendersi e ad essere riassorbito dal gruppo dei migliori. Nella classifica generale il corridore danese, già leader, adesso ha un vantaggio di 1'22" su Martinez e di 1'30" su Lipowitz. Domani è in programma la settima e ultima tappa della corsa catalana, la frazione mossa di 95 km con partenza e arrivo a Barcellona.

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