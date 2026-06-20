Tennis, Atp Mallora: Darderi numero 1, fuori nelle quali Bondioli e Romano

20 Giu 2026 - 16:02
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Prima di Wimbledon, il circuito ATP fa tappa a Mallorca per l'unico torneo sull'erba in Spagna: il Vanda Pharmaceuticals Mallorca Championships, ATP 250 in calendario dal 2021 (montepremi €612,620). Luciano Darderi, n.17 della classifica ATP, è anche la prima testa di serie del main draw. L'esordio di Darderi sarà quindi direttamente agli ottavi di finale contro uno tra il tedesco Yannick Hanfmann (n.59) ed il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo (n.71). Sono stati invece eliminati i due azzurri presenti nel tabellone di qualificazione. Federico Bondioli, 21enne numero 355 del mondo, non era stato particolarmente fortunato, già a partire dal nel sorteggio. Contro l'australiano Adam Walton, n. 94 ATP e seconda testa di serie, ha ceduto col punteggio finale di 6-1, 7-5. Il 20enne Romano, fuori dai primi 700 a marzo 2025 e da lunedì entrato in Top 300 (n. 298 ATP) grazie alla semifinale al Challenger di Ilkley, sempre sull'erba, affrontava per la prima volta in carriera lo statunitense Murphy Cassone (n. 292 ATP e ottava testa di serie), che si è imposto per 7-5, 6-1. 

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