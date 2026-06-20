Tennis, Atp Eastbourne: Arnaldi ad un passo dal main draw

20 Giu 2026 - 15:57
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Manca una sola vittoria a Matteo Arnaldi (n.34) per qualificarsi nel tabellone principale del Lexus Eastbourne Open, ATP 250 di scena dal 22 al 27 giugno al Devonshire Park (montepremi €773,465), alla sua prima apparizione. Il recente semifinalista del Roland Garros è la prima testa di serie del tabellone cadetto, e al primo incontro ha superato per 7-6(3), 7-6(4) il britanicco Alastair Gray. Al turno decisivo lo aspetta un altro tennista di casa, Toby Samuel (n.144). Mattia Bellucci (n.74 al mondo) è al momento l'unico italiano nel tabellone principale, e affronterà subito una testa di serie, il francese Ugo Humbert (n.6 e anche n.33 al mondo). 

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