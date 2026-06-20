MotoGP, Bezzecchi: "Sono dispiaciuto, caduto per colpa mia"

A Brno la gara Sprint di Marco Bezzecchi è finita nella ghiaia quando era comunque lontano dal podio. Per sua fortuna i punti persi sono pochi, ma dopo la disavventura di Balaton il trionfo del Mugello sembra già un lontano ricordo. "Sono dispiaciuto. A cosa è dovuta la caduta? Troppa confidenza no, non ero velocissimo. Ho sofferto un po' tutta la Sprint, ho messo la media e sapevo avrei sofferto dall'inizio, non sono riuscito ad essere veloce come Ogura, che va forte con qualsiasi gomma questo weekend. Io con la media sono abbastanza veloce ma un pelino meno dei primissimi, sono andato in difficoltà anche con la gomma davanti. L'ho persa alla 3 senza nemmeno capire benissimo, poi ho visto dei dati e ho capito, quando cadi è sempre colpa tua. Speriamo domani di fare meglio. La curva 3 è una curva tosta, qui sulla destra si scalda la gomma ma le poche staccatone che ci sono, sono sulla sinistra ed è una fase delicata, ho fatto un piccolo errore. L'importante è cercare di capire bene come fare domani,", le parole del pilota Aprilia a Sky.