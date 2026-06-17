Tennis, Atp Halle: Sonego eliminato, Shelton agli ottavi

Nulla da fare per Lorenzo Sonego nel "Terra Wortmann Open" (ATP 500 - 2.583.330 euro) che si sta disputando sull'erba della "Owl Arena" (il Centrale è dotato di tetto retrattile) di Halle, in Germania. Il 31enne torinese, n.65 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser (per lui era la quarta partecipazione di fila al tabellone principale, sempre stoppato negli ottavi: nel 2023 da Sinner, nel 2024 e nel 2025 da Zverev), ha ceduto per 75 63, in un'ora e 19 minuti di partita, allo statunitense Ben Shelton, n.5 del ranking e terzo favorito del seeding, reduce dal titolo vinto a Stoccarda domenica scorsa e per la prima volta in gara sui prati tedeschi.