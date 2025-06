Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per la finale del doppio al 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in corso sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania. I due azzurri, numero 2 del seeding, hanno battuto in semifinale la coppia canadese formata da Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime per 6-2, 6-2.