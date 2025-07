Alexander Bublik trionfa nel torneo Atp 250 di Gstaad, sulla terra rossa della cittadina svizzera, dopo aver battuto in finale l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in 2 ore e 9 minuti per il tennista kazako che conquista così il suo sesto titolo in carriera, il secondo del 2025 dopo la vittoria ad Halle, quando aveva sorpreso Sinner al primo turno.