Tennis, Atp Gstaad: Passaro avanza al 2° turno

Francesco Passaro apre con un successo netto e convincente il suo percorso nel main draw dell'EFG Swiss Open Gstaad, ATP 250 sulla terra battuta alla Roy Emerson Arena nella città svizzera famosa come meta del turismo sciistico (montepremi da 596.035 euro). Il perugino, numero 131 del mondo, dopo aver superato le qualificazioni, ha sconfitto 6-1 7-5 il francese Arthur Rinderknech, numero 64 del mondo e ottava testa di serie. Al prossimo turno giocherà contro lo svizzero Jerome Kym, 154 Atp, o il francese Calvin Hemery, 171 del mondo. In caso di vittoria, Passaro giocherà il suo primo quarto di finale in carriera nel circuito Atp.