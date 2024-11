TENNIS, ATP FINALS: VAVASSORI E BOLELLI CONTRO IL REGOLAMENTO

I grandi tornei di tennis, come le Atp Finals o le Olimpiadi, "andrebbero giocati con le regole classiche". A ribadire la contrarietà di molti doppisti per le attuali regole sono stati Simone Bolelli e Andrea Vavassori dopo la partita di ieri alle Finals di Torino persa contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic al super tie break. "È già stato detto tante volte - ha ricordato Bolelli - ci sono eventi importanti con questo format, e tutti i doppisti non sono d'accordo nel giocare con queste regole che definirei ballerine. Sono regole che non devono essere applicate ai grandi eventi, perché finché giochi i 250 e i 500 va bene, ma Olimpiadi e perlomeno le Finals devono essere giocate, secondo me, col punteggio classico". Dello stesso parere il compagno di doppio Vavassori: "Capisco i diritti tv - ha osservato - ma un evento del genere, come le Finals, in cui il pubblico paga anche delle cifre molto alte, più lo show è lungo, più il pubblico è contento. Quando hai mostrato durante l'anno di fare tanti risultati, uscire così in tre minuti in un evento del genere dispiace. Al tie break purtroppo su una superficie così veloce quando ti scappano i primi punti è difficile recuperare e loro hanno tenuto una percentuale troppo alta di prime. Sarebbe stato meglio potersela giocare fino in fondo come negli Slam. Speriamo che magari, nei prossimi anni - ha concluso- si possa tornare, almeno in questo evento e nelle Olimpiadi, a un format di due set su tre normali".