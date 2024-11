TENNIS, ATP FINALS: SINNER IN CAMPO GIOVEDÌ SERA CON MEDVEDEV

Jannik Sinner 'contro' la Nazionale di calcio di Luciano Spalletti. Il tennista numero uno al mondo tornerà in campo giovedì sera, non prima delle 20.30, contro il russo Daniil Medvedev nell'ultima partita del girone 'Nastase' delle Atp Finals di Torino. Lo hanno reso noto gli organizzatori del torneo. Nella sessione pomeridiana Taylor Fritz affronterà invece l'australiano Alex De Minaur. Sinner giocherà quasi in contemporanea con l'Italia, impegnata in Belgio alle 20.45 nella quinta giornata della Nations League.