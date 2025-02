Tennis, Atp Doha: Rublev e Draper sono i finalisti del torneo

Sono Andrey Rublev e Jack Draper i finalisti del torneo Atp 500 di Doha. Il russo, testa di serie n.5, ha battuto in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime col punteggio di 7-5, 3-6, 7-6, conquistando la sua terza finale al Qatar Open. Persa la prima nel 2018, conquistò la vittoria nel 2020. In seguito, anche il britannico che aveva eliminato Matteo Berrettini ha avuto bisogno di tre partite per raggiungere la finale. Draper si è imposto in rimonta 3-6, 7-6, 6-3 sul ceco Jiri Lehecka, reduce dalla brillante vittoria su Carlos Alcaraz.