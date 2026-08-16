Tennis, Atp Cincinnati: Musetti batte Altmaier all'esordio

16 Ago 2026 - 21:26
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Inizia con una bella vittoria il Cincinnati Open di Lorenzo Musetti. Al Lindner Family Tennis Center, che ospita il settimo Masters 1000 stagionale e il contemporaneo WTA 1000 trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis, il carrarino (13 ATP) ha sconfitto 64 62 il tedesco Daniel Altmaier (65 ATP) e firmato la terza vittoria in carriera nel torneo. Avrà la possibilità di superare per la prima volta due turni a Cincinnati. Giocherà infatti contro lo statunitense Michael Zheng, arrivato questa settimana al best ranking di numero 110, che ha sorpreso il francese Ugo Humbert. Aggressivo in risposta e con il diritto, Musetti si guadagna subito due palle break (15-40). Basta la prima: è fulminante la sua risposta di diritto sulla riga. Quarto per qualità media con questo colpo nelle ultime 52 settimane, secondo i dati raccolti da Tennis Insights ed elaborati da Tennis Viz tenendo conto di parametri come velocità, profondità, ampiezza, impatto sul gioco dell'avversario, Musetti si sposta tanto per giocarlo anche da sinistra nei primi game. L'azzurro fa maggiormente la differenza quando spinge e attacca. Quando non prende campo velocemente, e resta sul ritmo del tedesco, il suo vantaggio competitivo si riduce. Altmaier, a sua volta meno efficace via via che si allontana dal campo, ottiene una chance di contro-break che l'azzurro salva con un'elegante palla corta (2-0).Nei game successivi, Altmaier inizia a rispondere meglio, ad allungare gli scambi, a entrare nel match alzando le traiettorie.

Costretto a giocare a ritmi più bassi, Musetti vede assottigliarsi il suo margine fino al controbreak del 3-3, allo scoccare della mezz'ora di gioco, con due doppi falli negli ultimi due punti del sesto gioco. Ma Altmaier non approfitta del vantaggio, anzi perde subito il servizio, anche lui con tanto di doppio fallo sulla palla break (4-3). Senza altri colpi di scena, Musetti chiude il primo set slla seconda occasione: l'ultimo punto va in archivio insieme a un diritto steccato e lungo del tedesco. Il secondo parziale si mette in discesa per il carrarino. Subito avanti di un break, sale 0-30 nel secondo game di risposta ma il tedesco evita di perdere il servizio per la seconda volta di fila. Ma il doppio break è solo rimandato, e arriva grazie al doppio fallo di Altmaier sull'1-3 0-40. Sotto 1-5, il tedesco annulla un match point ma può solo rimandare di poco la sconfitta. 

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