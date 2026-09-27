Tennis, Atp Chengdu: Davidovich Fokina in semifinale

Tornato dopo due mesi di assenza nel circuito maggiore, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha iniziato al meglio la stagione asiatica. E' infatti in semifinale al Chengdu Open, ATP 250 sul duro che si concluderà il 29 settembre al Sichuan International Tennis Center: finora non ha ancora perso nemmeno un set. Il numero 29 Atp, seconda testa di serie, ha sconfitto nei quarti con il punteggio di 6-1 7-5 il qualificato francese Alexandre Muller e ha così raggiunto la seconda semifinale in stagione dopo Adelaide e Maiorca, dove ha festeggiato il suo primo titolo in carriera. "Nel primo set sono partito molto, molto aggressivo e lui ha commesso alcuni errori al servizio - ha detto - Nel secondo set sapevo che sarebbe stato molto duro: lui ha cambiato ritmo, ha giocato più vicino alla riga di fondo, in modo più solido. Alla fine, quando ho ottenuto il break, sono stato anche un po' fortunato".