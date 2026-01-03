Tennis: Atp Brisbane, ok Arnaldi nelle qualificazioni, fuori Bellucci

Inizia con una vittoria il 2026 di Matteo Arnaldi. Il sanremese ha superato il primo turno delle qualificazioni del Brisbane International presented by ANZ, ATP 250 che si disputa al Queensland Tennis Centre. Arnaldi, n.61 al mondo e n.1 del seeding, ha sconfitto 6-1, 5-7, 7-6(5) il francese Hugo Gaston (n.96) salvando due match point nel decimo game del terzo set. L'anno scorso, sulla terra rossa di Ginevra, l'italiano aveva vinto l'unico precedente tra i due. In caso di nuovo successo, al turno decisivo per l'accesso in main draw sfiderà Rinky Hijikata (n.113 in tabellone con una wild card), che l'ha battuto in entrambi i precedenti confronti diretti, nel 2024, a Delray Beach sul duro e al Q. Non felice la prima del 2026 di Bellucci, n.76 al mondo, è testa di serie (n.7), battuto 6-4, 2-6, 7-6(3) dall'ex Top 10 Pablo Carreno Busta (oggi n.93).