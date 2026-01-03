Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis: Atp Brisbane, ok Arnaldi nelle qualificazioni, fuori Bellucci

03 Gen 2026 - 14:31

Inizia con una vittoria il 2026 di Matteo Arnaldi. Il sanremese ha superato il primo turno delle qualificazioni del Brisbane International presented by ANZ, ATP 250 che si disputa al Queensland Tennis Centre. Arnaldi, n.61 al mondo e n.1 del seeding, ha sconfitto 6-1, 5-7, 7-6(5) il francese Hugo Gaston (n.96) salvando due match point nel decimo game del terzo set. L'anno scorso, sulla terra rossa di Ginevra, l'italiano aveva vinto l'unico precedente tra i due. In caso di nuovo successo, al turno decisivo per l'accesso in main draw sfiderà Rinky Hijikata (n.113 in tabellone con una wild card), che l'ha battuto in entrambi i precedenti confronti diretti, nel 2024, a Delray Beach sul duro e al Q. Non felice la prima del 2026 di Bellucci, n.76 al mondo, è testa di serie (n.7), battuto 6-4, 2-6, 7-6(3) dall'ex Top 10 Pablo Carreno Busta (oggi n.93).

Ultimi video

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:18
2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

01:29
L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

01:23
La battaglia dei sessi

La battaglia dei sessi

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

I più visti di Altri Sport

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Da Sinner al volley pigliatutto, passando per Furlani: i momenti più iconici del 2025

L'anno che verrà

L'anno che verrà: da Milano Cortina ai Mondiali di calcio

Noblesse oblige: Kilian Jornet "premia" i top dello sport outdoor del 2025

Morto Davide Tizzano, addio al presidente del canottaggio due volte oro alle Olimpiadi

2026 di sogni e obiettivi

2026 di sogni e obiettivi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:23
Padel: Sara Errani ci riprova, a Melbourne anche un torneo FIP
14:31
Tennis: United Cup, Cina batte Belgio in rimonta 2-1
14:31
Tennis: Atp Brisbane, ok Arnaldi nelle qualificazioni, fuori Bellucci
14:30
Fiamma Olimpica a Genova il 9 gennaio
14:06
Sci, CdM: Rast vince gigante donne a Kranjska Gora, 10.a Dalla Mea poi Goggia