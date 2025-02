Tennis: Atp 500 Acapulco, Bellucci numero 1 nelle qualificazioni

Mattia Bellucci è la prima testa di serie delle qualificazioni dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por Hsbc, l'Atp 500 sul duro all'Arena Gnp Seguros di Acapulco, in Messico: il main draw è in programma dal 24 febbraio al primo marzo (montepremi $2.585.410). Bellucci, numero 70 del mondo dopo la semifinale a Rotterdam raggiunta per effetto delle vittorie su Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, le prime contro Top 20 in carriera, debutterà contro lo statunitense Christopher Eubanks, oggi numero 104 ma salito fino alla posizione numero 29 nel luglio 2023. I due non si sono mai affrontati. Il 23enne di Busto Arsizio ha superato le qualificazioni in tutte le ultime cinque occasioni in cui le ha disputate nel circuito Atp. Ad Acapulco, Bellucci giocherà anche in tabellone principale in doppio, in coppia con Flavio Cobolli. Debutteranno contro i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul, teste di serie numero 4.