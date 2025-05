Curling: Constantini e Mosaner oro mondiale nel doppio misto

Porta la firma dei campioni olimpici in carica Stefania Constantini ed Amos Mosaner la prima storica medaglia della nazionale di curling ai campionati mondiali di doppio misto. Il tandem azzurro, tornato a fare coppia dopo l'impresa cinese firmata a Pechino nel febbraio del 2022 ed a quasi nove mesi di distanza dai Giochi casalinghi di Milano Cortina 2026, ha conquistato l'oro s sul ghiaccio del Willie O' Ree Place di Fredericton, nel Canada nord-orientale. Si tratta del primo successo di sempre a livello iridato per l'Italia, che mai era riuscita a salire sul gradino più alto del podio tra tornei a squadre (maschile e femminile) e quello di doppio misto. Decisivo in finale il trionfo per 9-4 contro la Scozia di Jennifer Dodds e Bruce Mouat, già affrontata e battuta per 7-4 nella sesta partita della fase a gironi.